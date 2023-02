Rat entscheidet über Finanzierung Affenpark in Krefeld soll 33 Millionen Euro kosten

Der Grundsatzbeschluss für den Wiederaufbau ist bereits gefallen, nun hat der Rat sich auch zu den Investitionen für den Aufbau eines neuen Affenparks bekannt: In der Sitzung am Donnerstagabend hat die Verwaltung detailliert die Finanzplanung vorgestellt. Demnach kostet der komplette Neuaufbau des Artenschutzzentrums Affenpark, Stand heute, knapp 33 Millionen Euro. Die Tierrechtsorganisation Peta hat sich im Vorfeld der Ratssitzung erneut mit Kritik zu Wort gemeldet. Die geplanten Investitionen seien ein „Schlag ins Gesicht für den Artenschutz“: Mit diesem Geld, so behauptet Peta, wäre über eine direkte finanzielle Unterstützung internationaler Artenschutzorganisationen der Schutz Tausender Quadratkilometer Regenwald in Afrika und Südostasien möglich. So könnte die Heimat der dort lebenden Menschenaffen langfristig erhalten werden, „statt unsere nächsten Verwandten zu einem unwürdigen Leben im Zoo zu zwingen“, argumentiert Peta. Die Tierschutzorganisation appelliert daher an den Stadtrat, das Vorhaben zu stoppen. Die Kritik verfängt in der Stadt nicht; der Rat hat den Finanzplan mit überwältigender Mehrheit ohne Debatte verabschiedet. Nur die Linke-Ratsmitglieder Basri Cakir und Julia Suermondt stimmten dagegen.