Verursachern des Großbrandes drohen Repressalien : Zoo-Brand: Polizei schützt Verdächtige

Krefeld Drei Frauen aus Krefeld sind die mutmaßlichen Verursacher für den Großbrand im Affentropenhaus des Zoos, bei dem mehr als 30 Tiere starben. Abgestürzte Himmelslaternen sollen das Dach des Gebäudes entzündet haben.

Den Tatverdächtigen, die sich ohne rechtlichen Beistand der Polizei gestellt hatten, tue „es unendlich leid“, welche dramatischen Folgen durch das Aufsteigenlassen der in Nordrhein-Westfalen verbotenen asiatischen Himmellaternen entstanden seien. Es laste ein enormer Druck auf diese Personen, erklärte Hopp am Donnerstag im Polizeipräsidium am Nordwall. Im Internet gibt es regelrecht Hetzkampagnen und Drohungen gegen die Verursacher des Großfeuers im Zoo. Die seien derzeit noch allgemeiner Art und hätten bislang keine „konkreten Formen angenommen, die ein Eingreifen der Polizei“ notwendig machten, sagte Hoppmann.

In der Nacht zum Neujahrstag hat die Polizei in Krefeld – außer dem Großbrand im Zoo – drei weitere Brände registriert, die mutmaßlich durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. Gegen 0.50 Uhr geriet der Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Nauenweg (Stadtmitte) in Brand. Der 24-jährige Zeuge beobachtete, wie mehrere Feuerwerkskörper in Richtung des Hauses flogen und der Balkon anschließend in Flammen aufging. Es entstand Sachschaden.

Oberbürgermeister Frank Meyer erklärte noch am Unglückstag, dass nun die Stadtgesellschaft gefordert sei, um den Fortbestand der Menschenaffenzucht und -haltung in Krefeld zu gewährleisten. Die Spendenbereitschaft in der Stadt und über deren Grenzen hinaus ist nach Aussage des Zoos immens. Gestern gaben auch Vertreter von CDU und SPD zu erkennen, dass sie in konstruktive Gespräche über die Zukunft des Zoos nach dem Großbrand, bei dem fünf Orang Utans, zwei Gorillas, ein Schimpanse, viele Kleinaffen und Vögel starben, eintreten wollen. Jürgen Wettingfeld (CDU) hält es für notwendig, alle Informationen zu sammeln und abschließend zu klären, in welcher Höhe sich die Mehrheitsgesellschafterin der gemeinnützigen Zoo-Gesellschaft – die Stadt Krefeld – an den finanziellen Lasten für ein neues Affenhaus mitsamt Außenanlage beteiligen wolle. Björn Rüsing, SPD-Geschäftsführer, kündigte gemeinsame Gespräche von Verwaltung, Politik, Zoofreunden und Zoo an. Schon in der kommenden Woche werde Zoodirektor Wolfgang Dreßen an einer Konferenz des Verwaltungsvorstands teilnehmen, um Grundlegendes zu besprechen. Bis dahin steht für den Zoo, dessen Besucher und Mitarbeiter Trauerarbeit im Vordergrund, betonte Petra Schwinn.