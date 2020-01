Nach Brand in der Silvesternacht : Zoo beschließt Bau eines neuen Affenhauses

Krefeld Drei Wochen nach der vollständigen Zerstörung des Affentropenhauses im Zoo Krefeld hat der Aufsichtsrat einstimmig die Fortsetzung der Affenhaltung im Zoo Krefeld beschlossen.

Die Weichen sind gestellt: Der Krefelder Zoo soll auch in der Zukunft wieder Menschenaffen halten. Nach der Zerstörung des Affentropenhauses durch einen Großbrand in der Neujahrsnacht, bei dem fast alle Tiere starben, soll der Zoo ein „Artenschutzzentrum Affenpark“ erhalten.

Drei Wochen nach der vollständigen Zerstörung des Affentropenhauses im Zoo hat der Aufsichtsrat der Zoo Krefeld gGmbH in seiner außerordentlichen Sitzung am Mittwoch einstimmig die Fortsetzung der Affenhaltung im Zoo Krefeld beschlossen. Unter dem Arbeitstitel „Neubau Artenschutzzentrum Affenpark“ können durch diesen Beschluss die dazu erforderlichen Planungsarbeiten beginnen. Bis zur Fertigstellung des Neubaus `Artenschutzzentrum Affenpark` werden einige Jahre vergehen, da der Zoo zunächst von Grund auf neu planen muss. Das teilte der Zoo am Donnerstag mit.

Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Bovenkerk: „Ich bin hoch erfreut über die klare einstimmige überparteiliche Beschlusslage und werde mich in Zukunft immer auf diese beziehen. Krefeld steht zu seinem zu Zoo. Wir werden alles dafür tun, dass unsere Bürger eine Perspektive in Form einer modernen Haltung von hochbedrohten Affen in naher Zukunft haben werden.“

Oberbürgermeister Frank Meyer betont: „Wir machen weiter und werden die große Tradition der Menschenaffen im Krefelder Zoo weiterführen, und zwar schöner, moderner und artgerechter als jemals zuvor.“

Die Zoo Krefeld gGmbH und die Zoofreunde Krefeld verzeichnen bisher nach eigenen Angaben eine Vielzahl von fast 20.000 Spendeneingängen. Die genaue Höhe der bisher eingegangenen Spenden werde Friedrich R. Berlemann, 1. Vorsitzender der Zoofreunde Krefeld, in seiner Ansprache bei der Veranstaltung „Unser Zoo – unsere Verantwortung“ am heutigen Freitag auf dem Von-der-Leyen-Platz in Krefeld verkünden, teilte der Zoo gestern mit. Sie würden als erste Basis für die Finanzierung dieses umfangreichen Projektes verwandt.