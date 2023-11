Aktionen in Krefeld Zonta-Aktion: „Wir alle gegen Gewalt an Frauen. Jetzt!“

Am Montag, 27. November, tragen Frauen aus dem Zonta Club Krefeld am Rhein im Rahmen der Montagslesungen, die jeden Montag ab 18.30 Uhr zum Erhalt der Bücherei am Uerdinger Marktplatz stattfinden, Texte zum Thema Gewalt an Frauen vor: In „Alle drei Tage“ von L. Backes und M. Bettoni beschreiben die Autorinnen auf erschütternde Weise, wie jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin umzubringen und dass es jeden dritten Tag gelingt. Wie diese Verbrechen an Frauen in unserer Gesellschaft geschehen können und warum Frauen nicht ausreichend Hilfe erfahren, zeigt „Die stille Gewalt“ von A. Hedayati auf. Auch hier wird eine orangefarbene Bank vorbereitet sein, zum Ausruhen, vielleicht für ein Gespräch über das Gehörte.