Ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis Festnahme: 43-Jährige mit falschem Ausweis unterwegs

Bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Krefeld ging durch ein Versandhandelsunternehmen der Hinweis ein, dass dort eine 43-jährige Frau die Arbeit aufgenommen hätte, jedoch Zweifel an ihrer tatsächlichen Identität bestünden. Wie die Behörde mitteilte, überprüften Kontrollkräfte des Hauptzollamtes den Sachverhalt. Bei der angetroffenen Frau handelte es sich augenscheinlich nicht um die Person, als die sie sich auswies und unter deren Identität sie die Arbeit in dem Unternehmen aufgenommen hatte. Die Frau legte einen niederländischen Ausweis vor, der eindeutig einer anderen Frau gehörte. Die Überprüfungen ergaben, dass sie tatsächlich ghanaische Staatsbürgerin ist, die zuvor mit einem mittlerweile abgelaufenen Touristenvisum aus Frankreich in die Europäische Union eingereist war. Somit war sie nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis und trat unter falscher Identität als Arbeitnehmerin auf. Gegen die Beschuldigte wurden zwei Strafanzeigen, wegen des Missbrauches von Ausweispapieren und wegen des illegalen Aufenthaltes, gefertigt. Im Anschluss wurde die Frau festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Der Sachverhalt wurde von der Ausländerbehörde übernommen. Ein Amtsgericht ordnete Abschiebehaft an.