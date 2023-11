Mit Black Friday startet die heiße Phase des Online-Shoppings Zoll-Check: Weihnachts-Schnäppchen auf dem Richtertisch

Der Black Friday läutet die heiße Phase des vorweihnachtlichen Online-Shoppings ein und ist der Start in die Hochsaison bei Paketversendern und -diensten in der Seidenstadt. Was viele Online-Shopper aber nicht bedenken: Wird das bestellte Paket aus einem Nicht-EU-Land verschickt, ist der Zoll mit im Spiel – und zwar in mehrfacher Hinsicht. „Dies wäre beispielsweise auch schon bei Warensendungen aus der Schweiz oder Großbritannien der Fall“, so Stefan Frisch, Pressesprecher des Hauptzollamts Krefeld. Denn werden die heiß ersehnten Sneaker oder das neueste Smartphone bei einem Onlinehändler in einem Drittland bestellt, fallen möglicherweise bei der Einfuhr Zölle und Einfuhrumsatzsteuer an.