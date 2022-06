Beratungs-Hotlines auch in Krefeld : Experten beraten Schüler bei Problemen mit dem Zeugnis

Krefeld Die Beratungsstellen bieten ohne Termine Hilfe zu rechtlichen Fragen und zu Fragen bezüglich Sitzenbleiben, Schulform und Angst vor der Zeugnisvergabe.

(jeku) An den weiterführenden Schulen erhalten die Schüler am Freitag ihre Zeugnisse, bevor es in die Sommerferien geht. Nicht jeder freut sich darauf. Manchen Eltern und Schüler blicken mit Sorgen auf den Tag der Zeugnisvergabe, denn es geht auch darum, ob jemand ein Schuljahr wiederholen muss oder die Versetzung gefährdet ist und eine Nachprüfung nötig wird. Der Psychologische Dienst der Stadt Krefeld und die Psychologischen Beratungsstellen der Diakonie und der Caritas bieten daher für Freitag, 24. Juni, fachliche Hilfe zum Thema „Zeugnis“ sofort und ohne Anmeldung an. Dafür richten alle drei Erziehungsberatungsstellen von 11 bis 13 Uhr persönliche oder telefonische Sprechstunden für Schüler und Eltern ein. In den Beratungsstellen können Gespräche geführt werden auch zu den Themen Schulversagen, Schulleistungsdiagnostik, Schullaufbahnberatung, Diagnostik bei Hoch- und Minderbegabung.