Hubschrauber im Einsatz : Zeugen beobachten Einbruch auf ihrem Smartphone

Krefeld In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Bei der Fahndung wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Ein Ehepaar hatte die Einbrecher im Haus per Überwachungskamera beobachten können.

Beide sind bei mindestens einem Einbruch in Krefeld ertappt und nach dem Einsatz eines Polizeihubschraubers in der Nacht zu Dienstag festgenommen worden. Sie hatten zuvor gegen 1.10 Uhr die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Vereinsstraße aufgehebelt und waren so in den Hausflur gelangt. Ein Ehepaar aus dem Haus wurde durch laute Geräusche geweckt. Auf seinem Smartphone konnte es Bilder der Überwachungskamera im Flur verfolgen und die beiden Täter beobachten. Das Ehepaar informierte die Polizei.

Währenddessen flüchteten die Unbekannten in den Hinterhof. Beamte konnten einen Täter noch auf der Vereinsstraße stellen. Der andere versteckte sich an der Seidenstraße in einem Hinterhof. Auch er wurde festgenommen. Ob die beiden mit einem Einbruch am Westwall in Verbindung stehen, werde derzeit ermittelt, berichtete die Polizei. Dort waren gegen 23.45 Uhr die Mieter einer Dachgeschosswohnung durch Geräusche aufgewacht. In ihrem Schlafzimmer stand ein Einbrecher, der umgehend durch das Treppenhaus flüchtete. Dabei ließ er seine Beute fallen. Zuvor hatte der Mann offenbar versucht, in den angrenzenden Kindergarten einzubrechen. Als dies misslang, kletterte er von der dortigen Terrasse auf den Balkon der Dachgeschosswohnung. Er hatte das gekippte Fenster geöffnet und war so in die Wohnung des jungen Paares gelangt. Das Paar informierte die Polizei, die mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem Täter fahndete, weil der Verdacht bestand, dass sich weitere Einbrecher auf dem Dach des Kindergartens aufhalten könnten. Die Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Beamte stellten auf dem Balkon Einbruchwerkzeug, zwei Mobiltelefone und einen Autoschlüssel sicher. Der Schlüssel gehörte zu einem Skoda, der als gestohlen gemeldet war.