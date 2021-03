Zentralen Fragen des Holocausts : Ausstellung im Stadttheater: „Einige waren Nachbarn“

Eröffnen die Ausstellung im Glasfoyer des Theaters: Sandra Franz von der NS-Dokumentationsstelle und Michael Grosse, Generalintendant des Theaters Krefeld/Mönchengladbach. Foto: Stadt Krefeld/Andeas Bischof

Das United States Holocaust Memorial Museum stellt in Krefeld aus. Am Freitag ist die virtuelle Eröffnung mit anschließender Podiumsdiskussion.

(RP) Die NS-Dokumentationsstelle Krefeld präsentiert in Kooperation mit dem Theater Krefeld-Mönchengladbach die Ausstellung „Einige waren Nachbarn. Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“, eine Ausstellung des United States Holocaust Memorial Museum. Zur virtuellen Eröffnung mit einer anschließenden Podiumsdiskussion am Freitag, 26. März, um 17 Uhr können sich Interessierte ab sofort anmelden. Die Ausstellung im Foyer des Krefelder Stadttheaters ist – abhängig von der Pandemiesituation – bis Ende April nach Anmeldung an den Wochenenden kostenfrei zu besichtigen.

Die Ausstellung „Einige waren Nachbarn. Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ befasst sich mit einer der zentralen Fragen des Holocausts: Die Rolle von Adolf Hitler und anderer nationalsozialistischer Führer ist unbestreitbar, aber sie waren von unzähligen Bürgern abhängig, eben ganz gewöhnlichen Deutschen, die durch Unterstützung oder Schweigen in die Verbrechen der Nationalsozialisten eingebunden wurden. Nur wenige Menschen halfen Opfern, sich zu verstecken oder aus Deutschland zu entkommen. Das United States Holocaust Memorial Museum hofft, dass die Ausstellung dazu inspiriert, über eigene Einflussmöglichkeiten für eine bessere Zukunft nachzudenken. Zur Online-Ausstellungseröffnung sprechen Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle, und Matthias Stutte, Theaterfotograf und Grafiker am Theater Krefeld Mönchengladbach. Anschließend moderiert Dr. Gabriele König, Kulturbeauftragte der Stadt Krefeld, die Podiumsdiskussion zum Thema „Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand in Krefeld 1933-1945“. Teilnehmen werden die Historikerin Dr. Claudia Flümann, Michael Gilad, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Krefeld, und Sandra Franz, die auch in die Ausstellung einführen und Übersicht zu dem Begleitprogramm geben wird.