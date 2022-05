Bundesweiter Zensus : Volkszählung ist gestartet – „Erhebungsbeauftragte“ kommen

Krefeld Für die Erhebung des sogenannten Zensus werden mehr als 17.000 Personen in Krefeld befragt. Alle Personen, die im Rahmen des Zensus kontaktiert werden, sind per Gesetz zur Auskunft verpflichtet.

(RP) Am 15. Mai war der Stichtag für den bundesweiten Zensus , auch unter dem Begriff Volkszählung bekannt. Auch in Krefeld sind jetzt die Erhebungsbeauftragten im Stadtgebiet unterwegs. Der Zensus dient der Ermittlung verlässlicher Bevölkerungszahlen und stellt somit eine zentrale Planungsgrundlage für Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dar.

In Nordrhein-Westfalen werden bei der Haushaltebefragung rund 1,5 Millionen Personen befragt. In Krefeld sind es mehr als 17.000 Personen an fast 3000 Anschriften. Alle Personen, die im Rahmen des Zensus kontaktiert werden, sind per Gesetz zur Auskunft verpflichtet. Inzwischen haben die rund 160 Erhebungsbeauftragten damit begonnen, ihren Besuch bei den Auskunftspflichtigen schriftlich mit einer Terminkarte und einem Anschreiben anzukündigen.