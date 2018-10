Polizei gibt bekannt : Zehnjähriger Junge aus Krefeld wohlbehalten wieder aufgefunden

Krefeld Die Polizei hat am Montag in Krefeld nach einem zehnjährigen Jungen gesucht. Er war am Morgen nicht in seiner Schule angekommen und wurde seitdem vermisst.

Am Montagabend nahm die Polizei die Fahndung zurück. Nach Angaben der Behörde trafen Beamte den Jungen gegen 20.20 Uhr im Bereich der Langen Straße in Krefeld wieder an. Er befinde sich wieder in der Obhut der Sorgeberechtigten, teilte die Polizei mit. Sie hatte bei der Suche nach dem Jungen auch einen Hubschrauber und Spürhunde eingesetzt.

(skr/hebu)