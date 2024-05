NGG fordert höhere Löhne Tourismus floriert - Krefeld wird für Kurzreisende immer attraktiver

Krefeld liegt im „Touri-Trend“. Zu diesem Schluss kommt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in ihrer jüngsten Erhebung. Danach gab es in Krefeld im vergangenen Jahr rund 247.100 Übernachtungen - in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen. Das sind 15,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gäste blieben im Schnitt 1,9 Tage in Krefeld. Die NGG beruft sich auf Zahlen des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen.