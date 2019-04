Statistik : Zahl der Krefelder mit ausländischem Pass wächst im Jahr um 4,5 Prozent

Krefeld In Krefeld leben 40.390 Menschen mit nicht deutschem Pass. 7805 Personen besitzen die türkische Nationaltiät. Nie war die Gruppe der Ausländer in NRW größer als 2018.

Die Gruppe der ausländischen Bevölkerung in der Stadt Krefeld ist im vergangenen Jahr um 1755 Personen gewachsen. Zum Stichtag lebten 40.390 Männer, Frauen und Kinder nicht deutscher Nationalität in der Stadt. Das entspricht einem Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) am Montag mit. 29.800 Menschen haben den Pass eines europäischen Landes, 6.715 kommen aus Asien, 1395 aus Afrika, 435 aus Amerika, 25 aus Australien und Ozeanien. 265 sind staatenlos. Die größte Gruppe bilden in Krefeld mit 7805 Personen die Türken, 4510 sind Polen, 2610 Italiener, 2530 Syrer und Araber, 2185 Griechen, 2225 Rumänen und 1735 Bulgaren.