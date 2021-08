Wirtschaft in Krefeld : Unternehmergeist in Krefeld gönnt sich eine kleine Pause

592 Neuanmeldungen bedeuten für die Seidenstadt eine Verringerung um 11,5 Prozent zum Vergleichszeitraum im Vorjahr. Foto: dpa/Markus Scholz

Krefeld Die Zahl der Gewerbeneuanmeldungen ist im Vergleich zum positiven Trend beim Land stark rückläufig. 592 Neuanmeldungen bedeuten für die Seidenstadt eine Verringerung um 11,5 Prozent zum Vergleichszeitraum im Vorjahr.

Der Unternehmergeist in Krefeld scheint eingeschlafen. Die Zahl der Neuanmeldungen von Gewerbe war im ersten Halbjahr stark rückläufig. Ganz im Gegensatz zum Trend in Nordrhein-Westfalen insgesamt. 592 Neuanmeldungen bedeuten für die Seidenstadt eine Verringerung um 11,5 Prozent zum Vergleichszeitraum im Vorjahr. Für NRW steht ein Plus von 13,2 Prozent auf 65.076 zu Buche. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT:NRW) mit. In Krefeld kommen noch 102 zusätzliche Anmeldungen hinzu, die ihre Gewerbe aus einer anderen Stadt oder Gemeinde nach Krefeld verlegt haben.

Besagter Unternehmergeist kommt auch in anderen Zahlen zum Ausdruck. Wer bewältigt eine Krise, wer hat ein funktionierendes Geschäftsmodell? 584 Personen gaben ihr Gewerbe in Krefeld komplett auf. Das sind wiederum deutlich mehr als im Landesdurchschnitt und bedeutet ein Minus von 7,3 Prozent. In NRW beträgt die Aufgabequote 0,7 Prozent. Hinzu kommen für die Seidenstadt 95 Abmeldungen weg in eine andere Kommune.

Von Januar bis Juni wurden bei den nordrhein-westfälischen Gewerbeämtern 75.591 Gewerbe angemeldet. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, waren das 11,4 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2020. 85,6 Prozent der Anmeldungen (64.735) waren Neugründungen. Dabei handelte es sich in 13.305 Fällen (plus 11,9 Prozent) um Betriebsgründungen, bei denen aufgrund der voraussichtlichen Beschäftigtenzahl oder der Rechtsform eine größere wirtschaftliche Substanz vermutet werden kann. Von den sonstigen 51.430 Neugründungen wurden 35.896 (plus 21,9 Prozent) im Nebenerwerb angemeldet.