Covid-19-Pandemie : Zahl der Corona-Toten in Krefeld steigt um zwei auf 54

65 Krefelder Covid-19-Patienten liegen in einer Klinik. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In den Krefelder Kliniken liegen nach einer Corona-Infektion 65 Personen aus Krefeld. Zwölf dieser Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation, zehn von ihnen werden beatmet.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Todesopfer nimmt weiter zu. In Krefeld sind zwei weitere – relativ junge – an Covid 19 erkrankte Personen gestorben. Die Zahl der Toten erhöht sich damit in Krefeld auf 54. Das teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Eine Person sei im Alter von Mitte 40, eine weitere im Alter von rund 60 Jahren gestorben, informierte das GEsundheitsamt. Beide lagen zuvor in Krefelder Kliniken zur Behandlung nach einer Corona-Infektion. Zu Vorerkrankungen liegen dem Fachbereich Gesundheit keine Informationen vor. Insgesamt 54 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es in Krefeld seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr des vergangenen Jahres.

5443 Corona-Infektionen verzeichnet der Fachbereich Gesundheit inzwischen (Stand 3. Januar, 0 Uhr), 15 neue Fälle wurden am Sonntag gemeldet, am Samstag waren 59 neue Fälle hinzugekommen. Als aktuell infiziert gelten 798 Personen, am Samstag waren es 841, am Freitag 847 aktuell Infizierte. Als rechnerisch genesen gelten seit Ausbruch der Pandemie in Krefeld 4.591 Personen (Samstag: 4.533).

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) für Krefeld aktuell mit 170 angegeben, am Samstag hatte dieser Wert bei 165 gelegen.

In den Krefelder Kliniken liegen nach einer Corona-Infektion aktuell 65 Personen aus Krefeld, am Samstag waren es 68 Personen, am Freitag 70. Zwölf dieser Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation, zehn von ihnen werden beatmet. Seit Samstag hat sich die Zahl der Intensivpatienten und Beatmeten nicht verändert. In Quarantäne haben sich – angeordnet oder freiwillig – bisher 16.704 Personen begeben. Bisher wurden 38.729 Erstabstriche durchgeführt, 635 davon sind noch offen.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat auch am Wochenende wieder die Einhaltung der Corona-Regeln in Krefeld geprüft. Am Samstag musste er insgesamt vier Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht in hochfrequentierten Fußgängerbereichen verhängen. 50 Euro sind hier jeweils zu zahlen. In weiteren vier Fällen wurden Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht verhängt. In der südlichen Innenstadt wurden vier Personen angetroffen, die in einer Gruppe zusammenstanden und somit gegen die Kontaktbeschränkung verstießen – hier sind jeweils 250 Euro fällig. Maximal zwei Haushalte dürfen sich gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten.