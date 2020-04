Haus Raphael besonders betroffen : Zahl der Corona-Toten steigt auf zehn

Krefeld Die Senioreneinrichtung Haus Raphael steht unter besonderer Beobachtung des Gesundheitsamtes. Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten und gestorbenen Bewohner hat sich von vier auf sechs erhöht. Sechs weitere Bewohner befinden sich im Krankenhaus. Es wird engmaschig kontrolliert.

Am heutigen Samstag tagt der Krisenstab der Stadt Krefeld: Die neuen Corona-Verordnungen des Landes seien gestern so spät bei der Kommune angekommen, dass die Verantwortlichen gleichsam Überstunden ableisten müssten, um die notwendigen Vorbereitungen für die schrittweisen Lockerungen der Einschränkungen im öffentlichen Leben zu treffen, sagten Oberbürgermeister Frank Meyer und Stadtdirektorin Beate Zielke am Freitag im Rathaus.

Fest stehe, alle Kultureinrichtungen und der Zoo blieben zunächst bis einschließlich kommenden Mittwoch geschlossen, sagte Meyer. Erst dann werde mit den Leitern beraten, was unter Beachtung von Hygienevorschriften und Abstandsregelungen möglich sei. Am heutigen Samstag soll offenbar die Umsetzbarkeit der Regelungen für Schulen und Kindertagesstätten diskutiert werden. Irgendwann stoße die Stadt an ihre Grenzen, wenn die Kinder in kleinen Gruppen unterrichtet und betreut werden sollen. „So viele Räume gibt es unter Umständen gar nicht“, sagte Meyer. Dann müsse eine Schule geschlossen bleiben. „Wir wollen nicht, dass die Einrichtungen zu Virenschleudern werden.“ Desinfektionsständer seien keine Lösung. Die leicht entzündlichen Flüssigkeiten gehörten nicht in und auf Kinderhände. „ich stelle mir doch keine Brandbeschleuniger in oder vor die Klassen“, sagte Meyer. Es genüge das Händewaschen. Ferner würden Türklinken, Handläufe und Tische regelmäßig desinfiziert.