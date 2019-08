Wohnungsbau : Zahl der Baugenehmigungen deutlich gestiegen

Die Zahl der genehmigten Mehrfamilienhäuser hat sich im ersten Halbjahr in Krefeld gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018 verdoppelt. Foto: Lothar Strücken

Krefeld Die Landesstatistiker stellen fest, die Bauaktivitäten in der Stadt bekommen starken Rückenwind.

Die Bauaktivitäten in der Seidenstadt bekommen Rückenwind: Die Zahl der Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser in der Stadt Krefeld hat sich im ersten Halbjahr im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres verdoppelt. Die Stadtverwaltung hat die Errichtung von zehn Neubauten mit 127 Wohnungen genehmigt. Das ist ein Anstieg bei den Wohneinheiten von 217,5 Prozent. Auch in der Gesamtbilanz inklusive Ein- und Zweifamilienhäuser ist das Plus an genehmigten Wohnungen deutlich erkennbar. Die Gesamtzahl stieg von 70 auf 166 – ein Plus von 137,1 Prozent.

Nach der Auswertung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) hat die Krefelder Bauordnungbehörde Genehmigungen für 46 neue Wohngebäude erteilt. Die unterteilen sich in 33 Einfamilienhäsuer, drei Zweifamilienhäuser und zehn Mehrfamilienhäuser. Durch Um- oder Ausbauten entstehen zehn weiter Wohnungen. Unterm Strich können nach der Genehmigungslage für die ersten sechs Monate dieses Jahres 176 neue Wohnungen errichtet werden. Die Stadt Krefeld liegt damit mit Ausnahme der Kategorie Umbauten in allen Sparten deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Im ersten Halbjahr 2019 erteilten die nordrhein-westfälischen Bauämter Baugenehmigungen für 26.872 Wohnungen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 7,7 Prozent mehr als von Januar bis Juni 2018 (damals: 24.944 Wohnungen). 23.366 Wohnungen (plus 8,0 Prozent) sollten in neuen Wohngebäuden und 3151 (plus 4,6 Prozent) durch Baumaßnahmen an bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden (zum Beispiel Ausbau von Dachgeschossen) entstehen. In neuen Nichtwohngebäuden (gemischt genutzte Gebäude, die überwiegend nicht Wohnzwecken dienen) waren weitere 355 Wohnungen (plus 18,7 Prozent) geplant.