Arbeitsmarkt in Krefeld : Zahl der arbeitslosen Krefelder steigt weiter an - Quote liegt bei 11,7 Prozent

Die Arbeitsagentur an der Philadelphiastraße hat die neuen Zahlen veröffentlicht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Arbeitslosigkeit in der Stadt Krefeld ist innerhalb der vergangenen zwölf Monate deutlich gestiegen. Im Juli 2019 betrug die Arbeitslosenquote in der Seidenstadt noch 10,3 Prozent.

Die Arbeitslosenquote kennt im Moment in der Stadt Krefeld nur eine Richtung – nach oben. Mit 11,7 Prozent tastet sie sich an die Zwölf-Prozent-Grenze heran. Im Vormonat waren es noch 11,6 Prozent, vor einem Jahr 10,3 Prozent. „Wir verzeichnen aktuell 325 Arbeitslose mehr als im Vormonat. Die Dynamik des Anstiegs ist jedoch weiter abgeflacht, die Steigerung im Juli des Vorjahres war sogar höher als jetzt. Desweiteren steigt die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen seit drei Monaten kontinuierlich an, die Nachfrage bei den Arbeitgebern ist also da“, äußert sich Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld, über die aktuellen Arbeitsmarktdaten. „Erfreulich ist, die Zahl der neu eingegangenen Anzeigen auf Kurzarbeit ist weiter stark rückläufig“, so Rademacher-Bensing weiter. Der Zugang an 71 Anzeigen zur Kurzarbeit mit 1153 Personen im Juli lag deutlich unter den Zahlen aus den Vormonaten (Juni: 133 Anzeigen mit 2604 Personen; Mai: 418 Anzeigen mit 6308 Personen; April: 3827 Anzeigen mit 50.885 Personen).

Insgesamt waren in Krefeld und im Kreis Viersen im Juli 24.862 Männer und Frauen arbeitslos. Davon werden 9107 Männer und Frauen durch die Agentur für Arbeit Krefeld betreut (das sind 2440 mehr als im Vorjahr), 15.755 Personen (1118 mehr als im Vorjahr) sind in Betreuung der Jobcenter in Krefeld und im Kreis Viersen. Die Arbeitslosenquote liegt in der Stadt Krefeld mit 14.345 Menschen ohne Arbeit bei 11,7 Prozent. Im Kreis Viersen beträgt die Arbeitslosenquote bei 10.517 Menschen ohne Arbeit 6,5 Prozent.

Die Stellenangebotsseite (739 sozialversicherungspflichtigen Stellen im Zugang) zeigt sich insgesamt weiter beeinträchtigt mit einer positiven Tendenz. „Die Betriebe im Agenturbezirk haben abermals mehr offene Arbeitsstellen gemeldet als noch in den Vormonaten. Zwar erreichen wir bei weitem nicht das Niveau der Vorjahre, dennoch ist der Trend hier eindeutig positiv“, so Rademacher-Bensing.

Seit Beginn des Berichtsjahres sind auf dem Ausbildungsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Krefeld 3305 junge Menschen als Bewerber um einen betrieblichen Ausbildungsplatz in der Berufsberatung gemeldet, denen bisher 3219 angebotene Ausbildungsstellen zur Verfügung stehen. Aktuell sind noch 1082 Jugendliche auf der Suche, und 1294 Ausbildungsstellen sind noch nicht besetzt. „Die Zahlen zeigen: Der Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt hat sich coronabedingt nach hinten verschoben. Es gibt weiterhin viele offene Ausbildungsstellen bei uns im Bezirk. Viele Jugendliche befinden sich derzeit in einer entscheidenden Phase. Einige schwanken noch zwischen Ausbildung, dualem Studium und Studium, andere haben noch nicht den passenden Ausbildungsberuf oder Studiengang gefunden. Bei all diesen Fragen hilft die Berufsberatung auch in der Ferienzeit weiter. Wer also Klärungsbedarf hat, sollte sich umgehend bei uns melden“, erläutert Rademacher-Bensing.