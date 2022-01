Arbeitsmarkt Krefeld : Zahl der Arbeitslosen sinkt um fast 14 Prozentpunkte

Die Arbeitsagentur Krefeld im BIZ legte zum Jahresende positive Zahlen vor. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Auf dem Arbeitsmarkt ist viel Bewegung. Seit Januar 2021 haben sich insgesamt 20.377 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Dezember lag die Arbeitslosenquote in Krefeld bei 9,6 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Für die Arbeitsvermittler endete das Jahr 2020 mit einem positiven Trend. In der Geschäftsstelle Krefeld der Bundesagentur für Arbeit sank die Arbeitslosenquote auf 9,6 Prozent - im Dezember 2020 lag sie noch bei 11,2 Prozent. Mit dem Minus von 13,9 Prozentpunkten schneidet die Seidenstadt leicht besser ab, als der gesamte Agenturbezirk mit -13,2.

Einzelhandel und Gastronomie haben zwar auch in diesem Winter mit den Corona-Schutzbestimmungen zu kämpfen. Doch im Dezember 2020 schlug der harte Lockdown zur Monatsmitte schon ins Kontor.

Im Agenturbezirk Krefeld entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im Dezember 2021 relativ einheitlich. In allen Regionen war im Vergleich zu Dezember 2020 ein Rückgang zu verzeichnen. Am günstigsten war die Veränderung in Nettetal (-15 Prozentpunkte), in Kempen gab es nur eine Abnahme um 12 Prozentpunkte.

„Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung“, teilt die Arbeitsagentur mit. Das spiegelt sich in den Zahlen. In Krefeld waren im vergangenen Monat 11.850 Personen ohne Arbeit. Das waren 1.921 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr, 250 weniger als im November 2021. Es haben sich insgesamt 1.817 Personen neu oder erneut arbeitslos gemeldet. Das waren 135 mehr als vor einem Jahr, aber es sind auch 2.056 Personen nicht mehr als arbeitslos registriert (das entspricht einem Plus von 333).

Etwas mehr als die Hälfte der Arbeitslosen sind Männer (54,6 Prozent). Den größten Posten in der Statistik der Menschen ohne Erwerbstätigkeit machen die Langzeitarbeitslosen aus: 54,6 Prozent.

Ein Drittel der Arbeitssuchenden ist älter als 50 Jahre (34 Prozent), zwei Drittel von ihnen sind über 55. Die Gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen kommt auf eine Quote von 5,8 Prozent. Relativ hoch an der Gesamtzahl ist der Anteil der Ausländer mit 34,7 Prozent. Allerdings gibt es eine neue Regelung, nach der neuerdings auch Staatenlose und Personen ohne Angaben ihrer Staatszugehörigkeit als Ausländer erfasst werden, bisher liefen sie in der Kategorie „keine Angaben“.

Eine ausführliche Auswertung der Jahresbilanz will die Agentur für Arbeit Mitte des Monats vorlegen. Einige Zahlen sind aber bereits bekannt: Seit Jahresbeginn gab es im Geschäftsbezirk Krefeld insgesamt 20.377 Arbeitslos-Meldungen, das ist ein Minus von 2.385 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 22.312 Abmeldungen von Arbeitslosen (entspricht einem Plus von 1.222).