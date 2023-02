Mois kommt nach Krefeld Youtube-Star bezieht Base an der Königstraße

Der Youtuber und Szenestar Mois hat die Stadt Krefeld für sich entdeckt: Er will offenbar an der Königstraße ein Ladenlokal beziehen, um dort eine Plattform für seine vielfältigen Aktivitäten zu installieren. Mit Kamerateam und einer großen Schar jugendlicher Fans machte er dort vor rund zwei Wochen Station. Auch in seinen Videos auf diversen Youtube-Kanälen legt er vermehrt einen Fokus auf die frühere Seidenstadt. Allein sein Beitrag über Menschen, die Wertgegenstände im Pfandhaus Schumachers am Ostwall zu Barem machten, wurde rund 200.000 Mal aufgerufen mehr als tausend Mal kommentiert.