Musiktheater in Krefeld : Der Mann, der den „Drachen“ dirigiert

Krefeld Yorgos Ziavras hat den Drachen im Griff. Bei der „on stage“-Produktion von Eötvös’ Musiktheater „der Goldene Drache“ dirigiert er die Musiker, die auch sprechen und Messer wetzen müssen.

(RP/ped) „Der goldene Drache“ des ungarischen Komponisten Peter Eötvös ist ein recht ungewöhnliches Stück Musiktheater. Das Publikum sitzt mit auf der Bühne. Es ist die dritte „on stage“-Produktion im Krefelder Theater. Musikalischer Leiter ist Yorgos Ziavras, der auch schon bei „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“ und „Der seltsame Fall des Claus Grünberg“ die Fäden in der Hand hatte. Ziavras hat Erfahrungen im zeitgenössischen Bereich: Seit 2014 dirigiert er zahlreiche Uraufführungen im Bereich Neuer Musik. 2016 leitete er die Uraufführung der Oper „Leonce und Lena“ des griechischen Komponisten Kornelios Selamsis am National Theater Athen. 2017 dirigierte er „Umsungen“ (1984) von Wolfgang Rihm beim Festival Ensemblia in Kooperation mit dem Theater Krefeld und Mönchengladbach. Der gebürtige Grieche kam in der Spielzeit 2014/15 als Mitglied des Opernstudios Niederrhein ans Theater und hat hier zahlreiche Aufführungen verschiedener Produktionen des Musiktheaters dirigiert.