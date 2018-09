Yayla-Arena: Pinguine drohen Hassrednern mit Ticket-Entzug

Krefeld Seit klar ist, dass ein türkisches Unternehmen Namensgeber des Königpalastes in Krefeld wird, mehren sich in sozialen Netzwerken die Hasskommentare. Die Pinguine kündigen Gegenmaßnahmen an.

Seit am vergangenen Mittwoch die Seidenweberhaus und die Yayla-Türk GmbH gemeinsam bekannt gaben, dass sich das türkischstämmige, seit 1979 in Krefeld ansässige Unternehmen ab dem kommenden Januar die Namensrechte am Königpalast erworben hat und dieser ab dann Yayla-Arena heißen wird, steigt in den sozialen Netzwerken die Quote von rassistischen Kommentaren. Die Inhalte sind ähnlich: Wie es die Verantwortlichen bloß zulassen konnten, dass sich eben ein türkisches Unternehmen in diesem Maße engagieren würde. Doch statt sachlich zu argumentieren nehmen die Kommentare mehr als nur stark in rassistische und beleidigende Formen an: Von „Kanaken-Tempel“ und „Ölaugenarena“ ist oder war dort zu lesen - einige Kommentare wurden auf Geheiß von Forenbetreibern schon wieder gelöscht. „Krefeld heißt dann bald Istanbul“, „Herzlich Willkommen in Türkfeld“ oder „Wie krank ist man hier in Krefeld, um so eine Partnerschaft einzugehen“, so lauten harmlosere Kommentare. Auffällig daran: Gegen ein Engagement des Unternehmens als Geldgeber haben die wenigsten der Kommentatoren etwas einzuwenden - wohl aber gegen die Marketingaktion mit der Übernahme des Namens.