Theater Krefeld : Yasuko Mogis Abschied von der Bühne

Krefeld Zehn Jahre lang gehörte sie zum Tanzensemble des Theaters Krefeld Mönchengladbach. In diesem Sommer beendet sie ihre aktive Karriere und will mit Ehemann und Sohn endlich ein „normales Familienleben“ führen.

In der Spielzeit 2007/2008 tanzte sie im Ballett Schindowski in Gelsenkirchen. Am Gemeinschaftstheater war sie seit 2009 engagiert.

Ob sie ihm künftig aus dem Publikum zujubeln wird? Ein wenig verhalten gesteht die Tänzerin, dass sie sich doch zu sehr auf Abende ohne Verpflichtung freut, ihr Klavierspiel wieder intensivieren will. Und sie erzählt, wie stark Disziplin und Pflicht ihr Leben seit der Kindheit geprägt haben. „Wenn Tanzen nicht nur ein Hobby, sondern dein Leben ist, dann trainierst du hart“, sagt sie. Ihre Ausbildung hat die Japanerin in ihrer Heimat begonnen, an der renommierten Matsuyama Ballet School in Tokio. Dort hat sie Takashi Kondo kennengelernt. „In Japan ist Ballett sehr klassisch. Die Ausbildung ist hart, man muss körperlich und mental sehr stark sein, gut essen und gut schlafen.“ Gemeinsam mit Kondo träumte sie vom europäischen Tanztheater. „Wir wollten den Unterschied kennenlernen“. So kamen sie an die Kate Simmons Ballet School und ans London Studio Centre in England. Die ersten Wochen waren hart: Sie war 19, zum ersten Mal allein weit weg von zu Hause, in einem Land, wo sie kein Wort verstand. Zum Tanztraining kam hartes Vokabelbüffeln. Doch die erste Rolle entschädigte sie: Dornröschen. „Das war ein Zeichen.“ Und sie stellte Unterschiede fest: „In Japan sind die Lehrer sehr streng, sie zeigen einem, dass man nicht gut genug ist. In Europa geben die Lehrer einem Selbstvertrauen.“ Auch das Publikum habe sie immer getragen. „Selbst bei schweren Verletzungen habe ich nie daran gezweifelt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.“ Auch Deutschland sei die richtige Wahl gewesen. „Aber die Sprache ist viel schwieriger als Englisch.“