Wirtschaftskriminalität : Wumag-Insolvenz: Staatsanwalt ermittelt

Ausgangspunkt des Engagements in Krefeld sei die Überzeugung, die Produktionsstätte in Linn, verbunden mit dem erfahrenen Personal, durch die Synergien mit den Standorten in Düren zukünftig erfolgreich nutzen zu können. Die Wumag Texroll solle als eigenständiges Unternehmen im Markt auftreten und sich in Linn auf die Fertigung der Produkte fokussieren. Die administrativen Aufgaben würden in Düren gebündelt, berichtete Geschäftsführer Michael Hess von Carl Krafft & Söhne.