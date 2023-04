Gedanken zum Tag Der Engel wälzte den Stein weg

Der „Angststein“ wiegt schwer. Heermann denkt daran, dass „ich des Nachts oft lieg in Not verschlossen, gleich als wär ich tot“ und „wie tief Kreuz, Trübsal oder Pein“ reichen. Die Worte stammen aus einem Osterlied von ihm: „Frühmorgens, da die Sonn aufgeht, mein Heiland Christus aufersteht. Vertrieben ist der Sünden Macht, Licht, Heil und Leben wiederbracht.“ „Kein Angststein liegt so schwer auf mir, er wälzt ihn von des Herzens Tür. Halleluja.“