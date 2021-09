Workshops an der Hochschule Niederrhein : Hochschule zeigt Weg zur intergalaktischen Heldin

Workshops an der Hochschule Niederrhein

Krefeld Zwei Cosplay-Workshops des Maker-Space der Hochschule Niederrhein in Krefeld im Oktober liefern das Knowhow zur Herstellung ikonischer Outfits aus der Popkultur.

(sti) Outfits, die einem intergalaktischen Helden würdig wären, selber gestalten und dazu noch ein Schwert bauen, das leuchtet und Soundeffekte macht – das geht in den Cosplay-Workshops des Maker-Space der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Im Zuge des Herbstferiencampus findet der Workshop in Kooperation mit dem zdi-Zentrum KReMINTec, der Modedesignerin Lenora Gewandungen und der Cosplayerin Monono Creative Arts statt. Cosplay, das ist mehr als ein Kostüm zu tragen. Cosplay ist jemand anderes zu sein – durch Kleidung, Make-Up und Verhalten. Eine zweite Identität: (cos) steht dabei für Kostüm und (play) für spielen.