Uerdinger Kirmes : Wolkenbrüche schaden Kirmesauftakt

Krefeld Auf dem Uerdinger Marktplatz bieten die Schausteller etwas für Groß und Klein. Zum Beginn regnete und hagelte es. Dann wurde das Wetter besser. Am Dienstag gibt es mit dem großen Feuerwerk einen zusätzlichen Höhepunkt im Programm.

Dicke Wolken liegen über dem Marktplatz in Uerdingen. Es donnert leicht, und Regen fällt. Entsprechend schlecht besucht ist die Kirmes. Vier Fahrgeschäfte sowie einige Wurfbuden und Essensstände laden die Uerdinger zum Besuch ein. „Aufgrund des Regens ist es natürlich im Moment nicht wirklich gut. Ich gehe aber davon aus, dass es im Laufe des Tages und an den kommenden Tagen besser wird. Seit die Geschäfte länger geöffnet haben, kommen die Menschen ohnehin meist später“, ist Ute Römgens optimistisch.

Die gebürtige Uerdingerin ist nicht nur Vorsitzende des Krefelder Schaustellerverbandes, sondern auch mit ihrem Fahrgeschäft in Uerdingen dabei, so lange sie denken kann. „Ich weiß gar nicht, wie lang meine Familie schon hier dabei ist. Ich glaube, es ist in der fünften Generation. Meine Eltern haben sich damals hier auf der Kirmes kennengelernt. Ich bin also im wahrsten Sinne des Wortes ein Kind der Uerdinger Kirmes. Es ist ein absolutes Heimspiel“, sagt sie lachend.

Am Montag ist auf der Kirmes Familientag. Die Fahrgeschäfte bieten dann einen Sonderpreis für ihre Kunden an. Außerdem gibt es dann das kostenlose Kinderschminken. Von 14 bis 18 Uhr wird dieses angeboten. Die größte Attraktion ist traditionell das Höhenfeuerwerk zum Abschluss der Kirmes. Dieses ist für den Dienstagabend gegen 22 Uhr angesetzt. Danach endet die Uerdinger Kirmes 2019.

Allerdings fürchten die Schausteller aufgrund immer weiter steigender Auflagen auch ein wenig um die Zukunft. Das betrifft vor allem das Feuerwerk, das für den Dienstag geplant ist. Im Vorjahr musste es aufgrund der großen Trockenheit abgesagt werden. „Wenn es dieses Jahr wieder ausfallen sollte, müssen wir im nächsten Jahr gar nicht mehr herkommen“, malt Iris Enseleit ein pessimistisches Zukunftsszenario. Auch sie ist ein Fixpunkt in Uerdingen und mit ihrem Süßigkeitenstand bereits seit 39 Jahren in der Rheinstadt präsent.

Und auch für die Zukunft der Uerdinger Kirmes ist sie positiv gestimmt. „Es ist für uns hier wirklich sehr familiär. Die meisten Aussteller sind lange da, man kennt sich, und das macht auch Spaß. Und auch die Umsätze sind okay, aber das hängt natürlich immer vom Wetter ab. Am besten sind 22 Grad und leicht bewölkter Himmel“, hat sie einen klaren Wunsch für die kommenden Tage.

Immerhin einige wenige Besucher trotzen dem Regen. So zum Beispiel Familie Dick. Daniel Dick mit seinen beiden Kindern sowie Nichte und Neffen stehen am Kinderkarussell. „Wir sind eigentlich immer hier. Es ist Tradition“, sagt Nichte Katharina. „Schlechtes Wetter gibt es da nicht“, sagt sie lachend. Das unterstützt auch der kleine Lenn. „Ich bin schon auf dem Karussell hier gefahren, und ich war im Flugzeug“, erzählt er eifrig. Das ‚Karussel hier‘ ist das überdachte der Familie Römgens. Nebendran steht das nicht überdachte Kinderkarussell. „Da will ich auch wieder drauf. Das ist toll“, sagt Lenn und fügt auf Rückfrage hinzu: „Der Regen ist mir egal. Es macht auch Spaß, wenn ich nass werde.“ Auch in den kommenden Tagen will die Familie wiederkommen und ihrer Tradition, dem Besuch der Uerdinger Kirmes, treu bleiben.