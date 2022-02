Verdacht auf Wolf : Erneut ein Schaf in Krefeld gerissen

Diese Heidschnucke wurde in der Nacht zu Mittwoch gerissen; es ist das zweite Tier aus der Herde, das einem Raubtier zum Opfer gefallen ist. Das erste Tier wurde in der Nacht zuvor getötet. Ob es ein Wolf war, sollen nun DNA-Analysen klären. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Erneut ist eine Heidschnucke auf einer Weide in Hüls einem Raubtier zum Opfer gefallen. Erst in der Nacht zu Dienstag ist ein trächtiges Schaf getötet worden. Geprüft wird, ob es sich um einen Wolf handelt.

Nun ist eine zweite Heidschnucke auf einer Wiese in Krefeld-Hüls gerissen worden. Erneut haben Mitarbeiter des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) Proben für DNA-Untersuchungen von dem Kadaver des Tieres genommen. Geprüft werden soll, ob es sich um einen Wolfrsriss handelt. Züchter Peter Adams ist erschüttert und will die Herde mit nun noch 35 trächtigen Schafe in Sicherheit bringen, sprich auf seinen Hof in Kempen.