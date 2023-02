Neue Wohnungsmarkt-Studie Vermieter erzielen in Krefeld gute Renditen

In Krefeld lässt sich Geld verdienen: Der Wohnungsmarkt in der Seidenstadt bietet den Vermietern überdurchschnittliche Renditen. Das hat eine tiefgehende Analyse der Spezialisten von Engel & Völkers ergeben. In ihrem „Marktbericht Deutschland 2023 für Wohn- und Geschäftshäuser” haben sie den Immobilienmarkt für 61 Groß- und Mittelstädte untersucht und ausgewertet. Für Krefeld steht ein Renditeniveau von 114 zu Buche (der Durchschnitt für alle 61 Städte ist 100). Das Kaufpreisniveau hingegen liegt in der Stadt nur bei 70. Das bedeutet, mit relativ geringen Investitionen lässt sich ein gutes Einkommen durch Vermieten erzielen.