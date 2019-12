Rückgang bei Neubauten : Wohnungsbau: Krefeld tritt auf der Stelle

Krefeld Bei dem derzeitigen Tempo würde die Stadt Krefeld ihr Ziel, 6000 neue Wohnungen zu bauen, mit 24 Jahren Verspätung erreichen.

Seit dem Jahr 2010 sind in Krefeld 2252 Wohnungen fertiggestellt worden. Das entspricht im Mittel 250 Stück pro Jahr. 2018 waren es genau 235. Zu Beginn der Erhebung vor neun Jahren waren es 249. Das entspricht einem Rückgang von 5,6 Prozent. Noch deutlicher ist die Krefelder Lethargie bei der Auswertung der Zahlen für neu errichtete Gebäude erkennbar. Statt 165 in 2010 waren es 2018 nur noch 113 – ein Minus von 31,5 Prozent. in der Summe waren es 1311 in Krefeld in der Zeit von 2010 bis 2018 fertiggestellte Wohngebäude, im Mittel 145.