Planungen an der Kempener Allee Wohnen in der Panzerhalle - so kommen die Pläne für die Bradbury-Kaserne an

Während alle Gebäude nicht zu betreten sind, ändert sich dies an den alten Panzerhallen. Die von Strahltraversen getragene Holzdecke der langen durchgehenden Fläche zieht die Blicke auf sich. Haus-in-Haus-Bebauung lautet hier das Stichwort. Der Investor wolle kein abgeschlossenes Quartier bauen, sondern eine Anbindung an die Stadt schaffen, wie Biermann-Tannenberger betont. So wird es auch einen Radweg durchs Quartier geben und fußläufige Verbindungen zur Mevissen- und Dieselstraße. Die lange Mauer an der Berliner Allee erhält in Höhe der Bushaltestelle eine Öffnung. An der Berliner Allee entstehen zwei Kreisverkehre vor den Eingängen zum Quartier Anglicus.