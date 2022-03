Krefelder Sportausschuss tagte : Wohlwollen für 100-Millionen-Plan für Bäderplan und neue Eishallein Krefeld

Krefeld Die 100-Millionen-Euro-Investitionen werden wohl erst in der übernächsten Ratssitzung verabschiedet. Doch lobte die Politik den Verwaltungsvorschlag unisono.

Das gibt es selten: Die Stadtverwaltung schlägt ein Investitionspaket von immerhin 100 Millionen Euro vor – und die Politik reagiert unisono wohlwollend und positiv überrascht über die vorgelegte Planung. So geschehen am Donnerstag in einer gemeinsamen Sitzung von Sportaus- und Betriebsausschuss Zentrales Gebäudemanagement. Einziges Thema: die Bäderleitplanung und die Zukunft der Eishallen in Krefeld. „Die CDU fühlt sich in Gänze wohl mit dem Modell“, sagte etwa der CDU-Ratsherr Michael Zecha für seine Fraktion und drückte damit aus, was viele Sprecher an diesem Abend sagten.