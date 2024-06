Freizeit in Krefeld Hier können sich Kinder kostenfrei austoben

Info

Kindertanzen Der TC Seidenstadt bietet in seinen Räumlichkeiten Am Hauptbahnhof 1 (neben dem Kino) Kindertanzen für verschiedene Altersgruppen an. Für Kinder bis sechs Jahre gibt es folgende Termine: 20. Juni bis 4. Juli donnerstags 16 bis 17 Uhr, 8. Juli bis 12. August montags 15 bis 16 Uhr, 11. Juli bis 15. August donnerstags 15 bis 16 Uhr und 22. August bis 12. September donnerstags 16 bis 17 Uhr. Für Kinder ab sechs Jahren gibt es folgende Termine: 8. Juli bis 12. August montags 16 bis 17 Uhr und 11. Juli bis 15. August donnerstags 16 bis 17 Uhr.

Judo Es gibt noch bis zum 1. Juli montags zwischen 16.30 und 18 Uhr einen Judokurs für Anfänger ab sechs Jahre in der Halle über dem Schwimmbad in Linn am Danziger Platz 1.

Organisation Die Kinder müssen sich nicht anmelden. Mehr Infos unter www.ssb-krefeld.de.