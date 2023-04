Welttag des Buches Wo es in Krefeld Gratis-Bücher für Schulkinder gibt

Unter dem Motto „Ich schenk dir eine Geschichte“ erscheint seit 1997 ein Welttagsbuch, ein Buchgeschenk, das rund eine Million Kinder in Deutschland ans Schmökern bringen soll. Rund um den Welttag des Buches bereiten sich deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Schulen und Lesebegeisterte auf ein großes Lesefest vor. In Krefeld beteiligen sich 100 Schulklassen an einer Buchgutscheinaktion anlässlich des Tags. Sie erhalten den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebenen Comicroman „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von Autorin Katharina Reschke und Illustrator Timo Grubing. Der altersgerechte Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen an Viert- und Fünftklässler verteilt.