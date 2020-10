Wirtschaft in Krefeld : Beratungs- und Prüfungsgesellschaft schließt sich weltweitem Netzwerk an

Die BPG Gesellschaft firmiert in Krefeld auf dem Campus Sollbrüggen an der Uerdinger Straße in Bockum. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mit Zentralsitz in Krefeld wird Teil des Crowe Global Netzwerkes mit 42.000 Mitarbeitern in 130 Ländern. BPG hat mehr als 100 Mitarbeiter in Berlin, Düsseldorf und Krefeld.

Wirtschaftliche Beziehungen werden immer globaler. Finanzströme ziehen sich über den gesamten Globus. Das fordert die Experten heraus, die sich als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in dem Umfeld tummeln. Die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH („BPG mbH“) mit Zentralsitz in Krefeld im Sollbrüggen-Campus an der Uerdinger Straße hat aus den erweiterten Anforderungen ihre Konsequenzen gezogen und wird nach eigenen Angaben Teil des Crowe Global Netzwerkes.

Crowe Global ist ein weltweit agierendes Netzwerk von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern mit mehr als 200 Mitgliedsfirmen und 42.000 Mitarbeitern in 130 Ländern und belegt den achten Platz der größten unabhängigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen. Crowe Global hat seinen Sitz in Zürich, die Hauptverwaltung des Netzwerkes befindet sich in New York. Neben insgesamt fünf Standorten, mit denen das internationale Netzwerk bereits in Deutschland vertreten ist, kommen mit der BPG mbH drei weitere Standorte in Krefeld, Düsseldorf und Berlin mit mehr als 100 Mitarbeitern hinzu.

Das in Krefeld gegründete Unternehmen BPG werde weiterhin als eigenständige und unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft fortgeführt, sich jedoch dem Marktauftritt des Crowe Global-Netzwerks anpassen, teilte eine Sprecherin mit. „Unsere Mitgliedschaft bei Crowe Global möchten wir nutzen, um für unsere Mandanten eine grenzüberschreitende Begleitung auf hohem Niveau sicherzustellen“, sagt Klaus Wenzel, einer der zehn Partner und Geschäftsführer der BPG mbH. „Wir können nun jederzeit auf internationale Partner in den verschiedenen Ländern zurückgreifen und zügig und kompetent eine optimale Betreuung leisten.“

Die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH ist eine unabhängige, partnerschaftlich geführte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit über 100 Mitarbeitern: darunter Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung betreue die Gesellschaft mit Hauptsitz im Stadtteil Bockum Unternehmen aller Branchen der deutschen Wirtschaft, Institutionen des öffentlichen Sektors sowie vermögende Privatpersonen, informierte die Sprecherin. Maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Audit, Tax, Advisory und IT mit erfolgsorientierten, individuellen Konzepten seien Besonderheiten der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft, die Partner an den drei Standorten Krefeld, Düsseldorf und auch in de Bundeshauptstadt Berlin zu schätzen wüssten.

