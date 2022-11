Unternehmen L-founders zieht aus Hamburg an den Niederrhein : 40 Experten für Kundenbindung neu in Krefeld

Der neue Mieter L-founders hat 1000 Quadratmeter Fläche im Mies-van-der-Rohe-Business-Park bezogen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Namhafte Kunden vertrauen auf die Expertise der nunmehr in Krefeld beheimateten Spezialisten für Kundenbindung. Der Global Player betreut aus der Seidenstadt den deutschsprachigen Markt. Das Unternehmen verlagerte seinen Sitz von Hamburg an den linken Niederrhein.

Kunden zu gewinnen ist das eine, Kunden zu behalten das andere: Doch das ist nicht so einfach. Krefeld ist nun zum Standort für rund 40 Spezialisten des Unternehmens L-founders geworden, das seinen Sitz aus der Hansestadt Hamburg in den Mies-van-der-Rohe-Business-Park in die Seidenstadt verlegt hat. Von Krefeld aus wollen die Experten für Kundenbindung den deutschsprachigen Markt betreuen. „Mit 1000 Quadratmetern Bürofläche startete das Unternehmen im historischen HE Gebäude mit einem großartigen Blick auf die Alte Färberei“, erklärte der Vermieter.

L-founders entwickelt nach eigenen Angaben attraktive Kundenbindungsprogramme für führende Lebensmitteleinzelhändler weltweit. Diese profitierten davon, da L-founders durch Ideen und Konzepte für exklusive Marken-Partner wie zum Beispiel Nachtmann, Bosch, Möve, Playmobil und Schlümpfe dazu beitrage, neue Kunden zu gewinnen und die besten und treuesten Kunden zu belohnen.

Info Revitalisierung der Bauten Ludwig Mies van der Rohes Auf dem Gelände der ehemaligen Verseidag entwickelt Reinhard Leendertz an der Girmesgath mit großem Engagment einen Campus mit Strahlkraft für die Metropolregion, der Synergien für Unternehmen unterschiedlichster Branchen schafft. Unter Wahrung des besonderen Charakters dieses Ortes werden 55.000 Quadratmeter Büro- oder Hallenflächen sowie die denkmalgeschützten Bauwerke Mies van der Rohes in eine neue Zeit überführt.

Die Kundenbindung umfasse im Marketing sämtliche Maßnahmen eines Unternehmens, die darauf abzielten, ein wiederholtes Kaufverhalten beim Kunden auszulösen und aus Laufkundschaft durch Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit Stammkunden zu gewinnen, heißt es in einem Online-Lexikon.

Kundenbindung sei die Geschäftsbeziehung zwischen Anbietern und Nachfragern im Sinne der Realisierung oder Planung wiederholter Transaktionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Neben Maßnahmen, die der Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität dienten und über bloße Kundenorientierung hinausgingen, gebe es in den Unternehmen Programme zur Kundenbindung wie etwa Bonus- und Punkteprogramme oder Incentives für Mitarbeiter. Zu Gunsten der Kunden seien Rabattsysteme oder Kundenkarten vorgesehen. Sie würden heute durch psychologisch fundierte Kundenbeziehungspflege ergänzt und teilweise sogar ersetzt, heißt es weiter.

Von links: Wolf-Reinhard Leendertz (Mies-van-der-Rohe-Business-Park), Michelle Deisel (Geschäftsführerin), Andreas Ehle (Vorstandsmitglied), Marie Zinnkann (stellvertretende Geschäftsführung / Sales Director Germany) und Michel Zinnkann (Projektbeauftragter). Foto: Mies van der Rohe Business Park/Mies an der Rohe Business Park

L-founders haben laut im Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsbericht in dem Jahr von Juli 2018 bis Juni 2019 rund 113 Millionen Euro Umsatz gemacht, davon knapp 47 Millionen Euro im Ausland. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2019/2020 betrug der Umsatz nur noch 70 Millionen Euro, davon 22 Millionen Euro im Ausland. Als Ursache für den Rückgang gaben die Verantwortlichen des damals noch als Ventum GmbH firmierenden Unternehmens die Auswirkungen der Corona-Krise und eine gewollte Selbstbeschränkung auf margenstarke Aufträge an. Der Jahresüberschuss sank im selben Zeitraum von 1,47 Millionen Euro auf 574.000 Euro, erklärte die Geschäftsführung mit Datum August des vergangenen Jahres.

Als L-founders habe das Unternehmen seinen zweiten Geburtstag gefeiert und sei das weltweit am schnellsten wachsende seiner Branche, berichtete ein Sprecher. Mit Standorten in Brasilien, Australien, Kanada, England, Italien, Frankreich, Hong Kong, Japan und vielen mehr gehöre L-founders zu den Global Playern. Von Krefeld aus würden die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz betreut, mit jedem Tag wachse das Team stetig an und fülle den Campus an der Girmesgath mit zusätzlichem Leben, heißt es dazu weiter.

„Der Einzug des renommierten Unternehmens ist nicht nur ein Gewinn für den Mies-van-der-Rohe-Business-Park, sondern für die ganze Stadt“, sagte Reiner Leendertz, Eigentümer und Entwickler des Areals.„ Der Mies-van-der-Rohe-Business-Park ist nicht nur wegen seiner Nähe zu unseren Kunden und unserem Headquarter in Den Bosch der perfekte Standort für uns. Auch die Philosophie hat uns überzeugt. Der Business-Park ist ein Ort des Austausches und des kreativen Arbeitens. ,We share‘ gehört zu einem unserer Werte, und wir sind uns sicher, dass sich unsere Founder nicht nur deshalb hier wohlfühlen und voll entfalten können“, erklärte Michelle Deisel, Geschäftsführerin von „L-founders of loyalty“.

Grund für den Umzug sei die Zusammenlegung verschiedener Standorte in Deutschland, die Attraktivität des Campuskonzepts und die zentrale Lage sowie gute Verkehrsanbindung in NRW und die Nähe zum Headquarter in den Niederlande, informierte ein Sprecher.