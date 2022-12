Mutterkonzern der deutschen Edelstahlwerke in Krefeld Die Swiss Steel AG erzielte um 40 Prozent höhere Preise

Angesichts der aktuellen Energiekrise werde deutlich, wie wichtig und notwendig es sei, die Unternehmens-Position in der nachhaltigen Stahlherstellung weiter zu stärken. Der Plan Roadmap zur Erfüllung der Verpflichtung zur Verringerung der CO 2 -Emissionen um 42 Prozent in den nächsten zehn Jahren sei fertiggestellt. Swiss Steel gehe dabei von seinem derzeitigen CO 2 -Fusßabdruck aus, der etwa 78 Prozent unter dem weltweiten Branchendurchschnitt liege, berichtete ein Sprecher.