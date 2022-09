Zusammenarbeit mit Albert-Schweitzer-Schule : Strahlemann-Stiftung und Globus Krefeld fördern Talente

Krefeld In der Albert-Schweitzer-Schule entsteht Krefelds erste Talent-Company für den Berufsnachwuchs. Ziel der Einrichtung sei die Unterstützung bei der beruflichen Orientierung junger Menschen und die Förderung von Nachwuchs.

(sti) Die Globus-Handelskette hat vor gut einem Jahr die Real-Markthalle an der Hafelsstraße übernommen. Mit dem Start ist die Konzernleitung recht zufrieden. Für die weitere Zukunft kündigte sie zusätzliche Investitionen an (wir berichteten). Jetzt eröffneten die Strahlemann-Stiftung gemeinsam mit der Globus-Stiftung und in Zusammenarbeit mit der Globus-Markthalle in Krefeld in der Albert-Schweitzer-Schule eine erste Talent-Company.