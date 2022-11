Verträge von Rhein-Energie bernommen Stadtwerke Krefeld versorgen bald 6100 Kölner mit Strom

Die SWK Energie GmbH, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Krefeld AG, hat mit der Rhein-Energie AG den Erwerb von bis zu 6100 Heizstromkundenverträgen vereinbart. Das teilten die Krefelder Stadtwerke am Mittwoch mit. Die Übernahme umfasse Verträge für die Belieferung mit Strom für Nachtspeicherheizungen und auch für Wärmepumpen. Die Rhein-Energie informiere in diesen Tagen ihre betroffenen Kunden in Köln und in der Region über den anstehenden Wechsel des Versorgers, erklärte ein SWK-Sprecher am Mittwoch.