Siempelkamp-Gruppe aus Krefeld Maschinen für Zulieferer der Bergbau-Industrie

Das Unternehmen sei einer der weltweit führenden Hersteller von Fördergurten für den Bergbau und die Großindustrie und habe Siempelkamp im Juni 2020 im Rahmen einer 23,5 Millionen Dollar teuren Erweiterung des Werks in Kwinana an Bord gehölt, berichtete eine Sprecherin in Krefeld.