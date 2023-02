Dirk Howe und Georg Geier bekommen den Aurel-Billstein-Award IG Metall vergibt Ehrenpreis an Gießerei-Manager

Umso mehr sollten auch die positiven Beispiele von Einsatz, Kreativität und Beispielhaftigkeit hervorgehoben werden. Aus diesem Grund zeichne die IGM Krefeld seit vielen Jahren einzelne Akteure, Gremien, Ausschüsse oder Arbeitskreise aus, die sich in besonderer Weise für die IGM Krefeld stark gemacht hätten. In Gedenken an den bekannten Krefelder Gewerkschafter Aurel Billstein sei dieser Preis „3B-Aurel“ genannt worden, heißt es.