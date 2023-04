Ausbildung in Krefeld - Pflanzentechnologe bei Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co.KG Mit Pflanzentechnologie die Welt retten

Freudenberger vermehrt sein angepasstes Saatgut auf mehr als 40.000 Hektar weltweit. Das ist eine Fläche von mehr als 65.000 Fußballfeldern. Die Krefelder Experten stehen mit den Fachleuten vor Ort in ständigem Kontakt. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich Freudenberger schon vor Jahren in den Genpools von Züchterhäusern bedienen können, die in der südlichen Hemisphäre arbeiten – also in Gebieten, die schon lange mit dem Klimawandel in Form von El Nifio/La Nifia kämpfen.