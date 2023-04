Fachinformatiker bei der Alberdingk Boley GmbH Ständiger Kampf gegen Cyberkriminalität

Alberdingk Boley bietet zum 1. August eine Lehrstelle zum Fachinformatiker an. Unbekümmerte Youngster mit Ehrgeiz wie Lukas Posmyk passen ins Profil, heißt es. „Ich kann mich hier entfalten und werde gefördert, habe aber auch Freiräume und geregelte Arbeitszeiten in einer 38-Stunden-Woche“, sagt der automobilbegeisterte Twen. Neben seinem Zuhause in St. Tönis und dem Betrieb an der Uerdinger Rheinbrücke ist der Nürburgring das dritte Zuhause des großgewachsenen Azubis. Auch dass Lukas mit dem Berufskolleg Uerdingen dieselbe Bildungseinrichtung als Berufsschule hat, wo er zuvor sein Abitur gemacht hat, kommt ihm sehr gelegen. Zu seiner Reiselust passt, dass er die Dependancen in Leuna und Kerpen besuchen und sich dort um die IT-Vernetzung kümmern darf. „Ich kann mir bei Alberdingk Boley eine berufliche Zukunft sehr gut vorstellen.“