Personalwechsel bei CiS : Neuer Vertriebschef für Deutschland und Benelux

Krefeld Michael Schacknies übernimmt bei der CiS-Gruppe die Aufgaben eines Key Account Managers für die Region West. Das Unterehmen hat seinen Hauptsitz in Krefeld.

(sti) Die CiS-Gruppe mit Hauptsitz in Krefeld und Produktionsstandorten in Deutschland, Tschechien und Rumänien ist nach eigenen Angaben national und international weiterhin auf Wachstumskurs. Aus diesem guten Grund sei Michael Schacknies seit Monatsbeginn intensiv in die Aufgaben des Key Account Managers in der Region West von Deutschland und Benelux eingearbeitet worden, berichtete ein Sprecher. Er übernehme Schritt für Schritt das Gebiet von Martin Wöllner, der selbst im Sinne des Familienunternehmens die Einarbeitung in die Geschäftsführung der CiS electronic GmbH intensiviere. In den kommenden Monaten würden die beiden alle bisherigen Kunden von Martin Wöllner besuchen, um ihn persönlich vorzustellen und sie über die bevorstehende Veränderung zu informieren.