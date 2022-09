XCMG unterhält seine Europa-Zentrale in Krefeld : Chinesen entwickeln Spezialgerät zum Bau von Offshore-Windkraftanlagen

Krefeld XCMG unterhält seine Europa-Zentrale in Krefeld am Standort Fichtenhain und betreibt dort ein eigenes Institut für Forschung und Entwicklung.

Die Windkraft spielt in der Energieversorgung der Zukunft eine bedeutende Rolle: Der chinesische Baumaschinenhersteller XCMG ist auf die Entwicklung bestens eingestellt. Der Konzern mit Europa-Zentrale und Forschungsinstitut in Krefeld hat nun das nach eigenen Angaben größte Drehbohrgerät der Welt vorgestellt. Es wurde speziell für den großen Brückenpfahlbau und Offshore-Windkraftprojekte entwickelt und in Produktion genommen.

Das Modell trage den Namen XR1600E und habe mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 7,5 Metern und einer maximalen Bohrtiefe von 190 Metern eine Reihe von Weltrekorden aufgestellt, so XCMG. Die Drehbohranlage habe eine Höhe von 42 Metern und ein Gewicht von 520 Tonnen. Der XR1600E beinhalte fortschrittliche Technologien einschließlich der kooperativen Steuerung mit zwei Stromquellen und der modularen Kombinationstechnologie von Drehbohrgeräten mit sehr großer Tonnage. Der Bohrpfahl sei mit einer visualisierten Anti-Banding-Stabtechnologie ausgestattet, die das Risiko eines Stangenbruchs um 95 Prozent reduziere, um die Sicherheit der Ramm- und Fundamentarbeiten zu gewährleisten, so ein Konzernsprecher.

Die Geschäftstätigkeit von XCMG leide aktuell wie bei vielen anderen Unternehmen auch unter den Krisen der Welt. Der Umsatz im ersten Halbjahr habe 38,204 Milliarden Yuan (5,52 Milliarden US-Dollar) betragen, was einem Rückgang von 28,23 Prozent zum Vorjahreszeitraum entspreche. Nach fünf Jahren schnellen Wachstums habe die Baumaschinenindustrie ab dem zweiten Quartal 2021 einen Abwärtstrend gezeigt, der bis heute anhalte, so der Konzernsprecher. Angesichts der Herausforderungen habe XCMG ein neues Branchenkonzept mit „5 Säulen und 10 aufstrebenden strategischen Branchen“ entwickelt, das sich kontinuierlich auf die wichtigsten Geschäftsbereiche konzentriere.

Die Forschungsarbeit in Krefeld spielt für die Entwicklung dabei eine besondere Rolle. Das ist erst im vergangenen Jahr bestätigt worden. Die Europa-Zentrale in Krefeld wurde in Peking in eine Liste der weltweit in Sachen Technologietransfer für China wichtigsten Unternehmen aufgenommen (wir berichteten). Von der Forschungs- und Entwicklungsarbeit am Krefelder Standort Fichtenhain profitieren beide Seiten, betonte XCMG seinerzeit.