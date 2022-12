Krefelder Wirtschaftsvereinigung mahnt Krise gefährdet Lebensmittelversorgung

Als Geschäftsführer der Peter Cames GmbH & Co. KG in Neuss war Michael Cames bisher stellvertretender Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung. Nun folgt er als neuer Mann an der Spitze auf Gregor Hermes, der als geschäftsführender Gesellschafter der Keppel Management GmbH & Co. KG in Krefeld vier Jahre lang die Geschicke des Verbandes geleitet hat. Insgesamt war Hermes zwölf Jahre lang in der Vorstandsarbeit aktiv. Neuer stellvertretender Vorsitzender wird das ebenfalls langjährige Vorstandsmitglied Jörg Bennek von der Metro Deutschland GmbH in Krefeld.