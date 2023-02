Krefelder liefern das Komplettpaket Texaner ordern Großanlage bei Siempelkamp

Vor mehr als 150 Jahren hat die Familie Steves in San Antonio in den USA ein Unternehmen gegründet, das sich mit Holz beschäftigt. Heute ist der Familienbetrieb unter anderem ein Spezialist für Türen. Und er investiert in die Modernisierung und den Ausbau seiner Produktion und stieß bei der Recherche auf einen weiteren Spezialisten für Holz – die Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH in Krefeld.