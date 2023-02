Muttergesellschaft der Deutschen Edelstahlwerke Krefeld Swiss Steel zählt zu den Weltmarktführern

Am 1. und 2. Februar hat Swiss Steel in Schwäbisch Hall am „Gipfeltreffen der Weltmarktführer“ teilgenommen. Der Konzern sei nach eigenen Angaben auf sechs Kontinenten mit rund 10.000 Mitarbeitenden aktiv und erwirtschafte einen jährlichen Umsatz von rund vier Milliarden Euro. Die Konzernstruktur der Swiss Steel Group sei in drei Divisionen aufgeteilt: Stainless Steel, Tool Steel und Engineering Steel. Als Produzent hochwertiger Stahlerzeugnisse besitze die Swiss Steel Gruppe acht eigene Stahlwerke und zahlreiche Weiterverarbeitungswerke in Europa und Nordamerika. Dazu zählen die Deutschen Edelstahlwerke mit fünf Standorten in Deutschland – darunter Krefeld. Dort würden rost- und säurehitzebeständige Edelstähle, Edelbaustahl und Werkzeugstahl hergestellt, informierte ein Sprecher.