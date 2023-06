Krefelder liefern längste kontinuierliche Presse im türkischen Markt Siempelkamp will die dritte Anlage in der Türkei in Rekordzeit aufstellen

(sti) Die Geschäfts-Ehe des türkischen Holzwerkstoffproduzenten Kastamonu Entegre AS und der Krefelder Maschinenbauer Siempelkamp hat nach neun Monaten ein besonderes Ergebnis hervorgebracht: Was in der Biologie der Menschen normal ist, stellt in der Branche eine Besonderheit dar. Siempelkamp nennt es Timeline-Überflieger und meint damit das Übertreffen eines Zeitplans vom Montagebeginn bis zur Inbetriebnahme einer komplett neuen Anlage zur Produktion von mitteldichten Faserplatten (MDF) im türkischen Balıkesir. Zeit sei ein kostbarer Faktor, wenn eine Holzwerkstoffanlage entstehe, betonte eine Siempelkamp-Sprecherin.