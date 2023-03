Siempelkamp will raus aus dem Personal-Engpass Krefelder Gießerei macht Friseure zu Fachkräften

Die Gießerei der Siempelkamp-Gruppe in Krefeld präsentiert sich einmal mehr als Vorreiter: Diesmal bei der Rekrutierung neuer Fachkräfte. Gleich 20 auf einmal konnte der hochspezialisierte Industriebetrieb jetzt anstellen – viele aus vormals so genannten prekären Arbeitsverhältnissen. Sie kommen aus Syrien, Kasachstan, Georgien oder der Türkei, waren arbeitslos oder in ihrem Job ohne Perspektive: Doch dank der Bildungsoffensive der Krefelder Siempelkamp Gießerei haben die Angestellten einen wichtigen Schritt in eine neue Karriere gemacht.